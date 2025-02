Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Haftbefehl nach versuchtem Totschlag ---

Diepholz (ots)

Am Donnerstagmorgen wurde in Sulingen ein 41-Jähriger von einem Mitbewohner in einem Streit mit dem Messer am Hals verletzt. Vorangegangen war ein Streit, der eskalierte. Der 41-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der 42-jährige Tatverdächtige wurde noch am Tatort festgenommen (wir berichteten). Gegen ihn ermittelte die Polizei wegen versuchten Totschlags.

Am heutigen Freitagvormittag erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft, ein Richter einen Haftbefehl gegen den 42-Jährigen und schickte ihn in Untersuchungshaft.

Der 41-jährige Mitbewohner und Opfer befindet sich im Krankenhaus, sein Zustand ist unverändert, es besteht weiterhin Lebensgefahr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell