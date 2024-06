Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Zu laut geschlossener Mülleimer endet in Beleidigung

Mannheim (ots)

Sonntagnacht (16. Juni) kam es im ICE 273 erst zu einer verbalen Auseinandersetzung und dann zu einer Beleidigung. Vorangegangen war die Schließung des Mülleimers.

Gegen 22:45 Uhr warf der 26-jährige Geschädigte im ICE 273 auf der Fahrt von Frankfurt/ Main nach Mannheim etwas in den Mülleimer, wofür er die Klappe dessen schließen musste.

Da er dies aus Sicht der 61-jährigen Beschuldigten zu laut tat, wurde er von der Frau mehrfach verbal beleidigt. Die Beschuldigte setzte die ehrverletzenden Äußerungen auch am Bahnsteig fort. Am Bahnsteig 1 traf der Geschädigte schließlich Beamte der Bundespolizei an, welchen er den Sachverhalt schilderte.

Bei den polizeilichen Maßnahmen stellte sich zudem heraus, dass die 61-Jährige zum Zwecke der Vermögensabschöpfung wegen Betrugs polizeilich gesucht wurde. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell