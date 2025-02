Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sulingen - Streit eskaliert

Mann mit Messer lebensgefährlich verletzt ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Donnerstagmorgen gegen 08.30 Uhr ist in einem Mehrfamilienhaus in der Memelstraße ein Streit eskaliert.

Ein 42-jähriger und ein 41-jähriger Hausbewohner gerieten, aus noch ungeklärter Ursache, im Hausflur bzw. vor dem Haus in Streit. Im Laufe des Streites kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wobei der 42-Jährige den 41-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzte. Hausbewohner und Zeugen hatten in der Zwischenzeit die Polizei und den Rettungsdienst informiert.

Der 41-Jährige wurde schwer verletzt, konnte aber aus dem Haus flüchten und wurde von Polizei und Rettungsdienst versorgt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde der 41-Jährige umgehend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Den 42-jährigen Tatverdächtigen konnte die Polizei noch am Mehrfamilienhaus festnehmen. Er wurde für weitere polizeiliche Ermittlungen zur Dienststelle verbracht. Der Tatort in dem Mehrfamilienhaus wurde für die Spurensuche und Ermittlungen der Polizei abgesperrt.

