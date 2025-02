Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Sudwalde, Polizei sucht Zeugen nach Verkehrsverstößen - Wagenfeld, Unfallflucht mit hohem Schaden ---

Diepholz (ots)

Sudwalde - Mehrere Verkehrsverstöße / Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen gegen 08.50 Uhr konnte die Polizei im Bereich Neubruchhausen einen 44-jährigen Pkw-Fahrer nach längerer Verfolgung anhalten. Der 44-Jährige hatte zuvor in Sudwalde, Neubruchhäuser Straße, mit seinem BMW einen zivilen Streifenwagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit überholt. Als die Polizei dem Pkw folgte, beging der 44-Jährige mehrere weitere Verkehrsverstöße, stark überhöhte Geschwindigkeit, Überholen trotz unklarer Verkehrslage usw. Die Polizei stoppte den Pkw BMW in Neubruchhausen und konfrontierte den Fahrer mit den Verstößen. Den 44-Jährigen erwartet jetzt ein Bußgeldverfahren vom Landkreis. Zeugen, denen am Mittwochmorgen die Fahrweise des BMW aufgefallen ist oder die von der Fahrweise betroffen waren, werden gebeten sich bei der Polizei Diepholz, Tel. 05441 / 9710, zu melden.

Wagenfeld - Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

Bei einer Verkehrsunfallflucht am Mittwochvormittag auf einem Parkplatz im Sparkassenweg ist ein Schaden von mindestens 6000 Euro entstanden. Ein Unbekannter hat zwischen 09.50 Uhr und 11.10 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Pkw Fiat Panda beschädigt und ist dann geflüchtet, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Wagenfeld, 05444 / 980100, entgegen.

