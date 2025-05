Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Einbruchsdiebstahl

Baden-Baden (ots)

Bislang Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Dienstag, 16 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem unbewohnten Wohnblock in der Waldseestraße. Nach ersten Erkenntnissen durchsuchten und durchwühlten sie mehrere Zimmer. Zum Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Beamte des Kriminalkommissariats Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell