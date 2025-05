Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Fahrradfahrer leicht verletzt

Gaggenau (ots)

Ein Vorfahrtsverstoß führte am Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer. Eine 32-jährige Mercedes-Lenkerin befuhr gegen 19:30 Uhr die Michelbacher Straße in Richtung Gaggenau. An der Einmündung zur Goethestraße soll diese nach eigenen Angaben von der tief stehenden Sonne geblendet worden sein, sodass sie die Vorfahrt eines 81-jährigen Fahrradfahrers missachtete. Es kam zur Kollision, bei der der Radfahrer zu Boden stürzte. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

