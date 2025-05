POL-OG: Kehl-Sundheim - Brand eines Fachwerkhauses

Baden-Baden, A5 (ots) - Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag auf der A5 in Richtung Karlsruhe, nachdem gegen 15:15 Uhr ein BMW mit einem Mercedes kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines 5er-BMW kurz vor der Anschlussstelle Baden-Baden eine Mercedes E-Klasse auf der mittleren Spur rechts überholt haben und beim Spurwechsel nach links mit dem Überholten kollidiert sein. In der Folge ...

mehr