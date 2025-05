Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Einbruch in Wohnhaus, Hinweise erbeten

Bühl, Weitenung (ots)

Ein noch Unbekannter verschaffte sich in der Zeit zwischen vergangenen Mittwoch, 16 Uhr, und Dienstag, 22 Uhr, durch Einschlagen einer Scheibe an einer Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Höfnermattenstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen durchsuchte der Einbrecher sämtliche Räume im Erdgeschoss sowie im Keller. Mehrere Schränke wurden geöffnet und durchwühlt. Zum möglichen Diebesgut können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Der angerichtete Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro beziffert. Die Beamten des Polizeireviers Bühl nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097-0 entgegen.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell