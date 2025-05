Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, B3 - Kollision mit einem Baum - Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Appenweier, B3 (ots)

Appenweier, B3 - Kollision mit einem Baum - Zeugen gesucht - Nachtragsmeldung

Nach einem Unfall am Dienstagvormittag haben die Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nachdem gegen 10:30 Uhr ein Jaguar gemeldet wurde, welcher auf der B3 zwischen Renchen und Appenweier Schlangenlinien fahren würde, sollte die 18-jährige Fahrzeuglenkerin einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Mit überhöhter Geschwindigkeit versuchte sie sich der Kontrolle zu entziehen und soll während ihrer Flucht andere Verkehrsteilnehmer im Gegenverkehr gefährdet haben. In der Folge kam sie aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt an der Kreuzung Ortenauer Straße/Poststraße/Zimmerstraße nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr eine am Fahrbahnrand befindliche Hecke und kollidierte frontal mit einem Baum. Bei dem Aufprall wurde die 18-Jährige leicht verletzt. Bei der anschließenden Überprüfung konnte festgestellt werden, dass die Heranwachsende nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und das nicht zugelassene Fahrzeug offenbar unbefugt in Gebrauch hatte. Überdies waren am Wagen nicht zugeteilte Kennzeichen angebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 3.000 Euro beziffert. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren am Unfallort im Einsatz. Zeugen und Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Jaguar-Fahrerin gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0781 21-4200 mit den Beamten des Verkehrsdiensts Offenburg in Verbindung zu setzten.

/ph /am

Ursprungsmeldung vom 06.05.2025, 12:13 Uhr

POL-OG: Appenweier, B3 - Kollision mit einem Baum

Appenweier, B3 Am Dienstagvormittag wurde gegen 10:30 Uhr auf der B3 zwischen Appenweier und Renchen durch Zeugen ein Fahrzeug gemeldet, welches Schlangenlinien fahren würde. Dieses sollte durch die eingesetzte Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen werden. Beim Erkennen der Polizei flüchtete die Fahrerin des Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. In der Folge verunfallte das Fahrzeug alleinbeteiligt in der Ortenauer Straße und kollidierte mit einem Baum. Nach ersten Erkenntnissen soll die Fahrerin des verunfallten Fahrzeugs nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein, des Weiteren sei das Fahrzeug nicht zugelassen. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden zudem Einsatzkräfte der Feuerwehr alarmiert. Die Unfallaufnahme vor Ort durch Beamte des Verkehrsdiensts Offenburg dauert aktuell noch an.

/am

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell