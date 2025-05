POL-OG: Rastatt - Gefährliche Körperverletzung, Hinweise erbeten

Kehl (ots) - Eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Kehl wurde am Dienstagnachmittag von drei Kindern auf aufsteigenden Rauch aus einem Dachfenster in der Kronenhofallee hingewiesen. Die Kinder gaben an, dass sie zuvor in einem leerstehenden Haus waren und dort das Feuer entdeckten. Die alarmierte Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Bei der Befragung der drei Kinder stellte sich heraus, dass diese ...

