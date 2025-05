Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, A5 - Behinderungen nach Unfall

Baden-Baden, A5 (ots)

Zu einem Unfall kam es am Mittwochnachmittag auf der A5 in Richtung Karlsruhe, nachdem gegen 15:15 Uhr ein BMW mit einem Mercedes kollidierte. Nach ersten Erkenntnissen soll der Fahrer eines 5er-BMW kurz vor der Anschlussstelle Baden-Baden eine Mercedes E-Klasse auf der mittleren Spur rechts überholt haben und beim Spurwechsel nach links mit dem Überholten kollidiert sein. In der Folge schleuderten die Fahrzeuge und beschädigten hierdurch Schutzplanken. Fahrzeugteile der Beteiligten gelangten dadurch auch auf die Fahrbahn in Richtung Süden, welche von einer alarmierten Polizeistreife beseitigt werden konnten. Während der Mercedes-Fahrer augenscheinlich unverletzt blieb, wurden der Fahrer des BMW und dessen Beifahrer zur weiteren medizinischen Abklärung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 85.000 Euro geschätzt. Die Unfallaufnahme sowie die damit verbundene Sperrung des linken und mittleren Fahrstreifens dauern aktuell noch an.

/rs

