POL-EL: Lathen - Citroën DS5 beschädigt - Zeugen gesucht

Sögel (ots) - Bereits am 16. November kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Straße "Sachsenweg" zu einem Verkehrsunfall. Dabei wurde ein dort abgestellter 3er-BMW an der hinteren Tür und am Kotflügel beschädigt. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Telefonnummer 05952/93450 zu ...

mehr