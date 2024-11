POL-EL: Sögel - 3er-BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Lingen (ots) - Am Samstag zwischen 6.17 und 7.17 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Windkraftanlage am Depotweg in Lingen eingebrochen. Dort durchtrennten die Täter 16 Starkstrom-Kupferkabel in einer Länge von jeweils circa 50 Meter und entwendeten diese. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 100.000 bis 150.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der ...

