POL-NB: Einbruch in Laden am Markt

Friedland (ots) - Am Vormittag gegen 10:40 Uhr erhielt die Polizei am Notruf den Hinweis auf eine mögliche Messerattacke von einem Mann auf einen anderen Mann auf dem Marktplatz in Friedland. Sofort sind mehrere Streifenwagen im Einsatz gewesen. Schon bei der Meldung an die Polizei hieß es, dass beide Beteiligten in unterschiedliche Richtungen weggegangen seien. Dadurch haben sich die verschiedenen Streifenwagen ...

mehr