Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verkehrsunfälle mit Personenschaden

Altenburg (ots)

Nobitz: Ein Verkehrsunfall ereignete sich am 27.04.2024 gegen 09:40 Uhr auf einem Parkplatz in der Altenburger Straße. Aus bisher ungeklärter Ursache kollidierten der Fahrzeugführer eines Pkw VW und der Fahrer eines Elektrorollers im Bereich der Parkplatzausfahrt seitlich miteinander. Der Fahrer des Rollers im Alter von 89 Jahren stürzte infolge auf die Fahrbahn, verletzt sich dabei und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Schmölln: Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am 27.04.2024 gegen 16:25 Uhr in Hartha im Dobraer Weg. Ein 34-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw VW Golf kam in einer Rechtskurve zu weit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit einem entgegenkommenden Ford Transit. Glücklicherweise wurden bei dem Crash die beiden Insassen des Ford und der Unfallverursacher nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall erheblich beschädigt und mussten durch den Abschlepp-dienst geborgen werden. (CS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell