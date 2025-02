Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Auseinandersetzung auf dem Marktplatz

Friedland (ots)

Am Vormittag gegen 10:40 Uhr erhielt die Polizei am Notruf den Hinweis auf eine mögliche Messerattacke von einem Mann auf einen anderen Mann auf dem Marktplatz in Friedland. Sofort sind mehrere Streifenwagen im Einsatz gewesen. Schon bei der Meldung an die Polizei hieß es, dass beide Beteiligten in unterschiedliche Richtungen weggegangen seien. Dadurch haben sich die verschiedenen Streifenwagen aufgeteilt und das Umfeld des Marktes in Friedland abgesucht sowie am Tatort selbst Zeugen befragt und Spuren gesichert.

Durch die guten Beschreibungen des mutmaßlichen Tatverdächtigen und des mutmaßlichen Opfers sowie weitere sachdienliche Hinweise auf die beiden konnten sowohl der Verdächtige als auch der Geschädigte kurze Zeit später gefunden werden.

Der 46-jährige Tatverdächtige ist derzeit in Polizeigewahrsam. Das 27-jährige Opfer wurde mit nicht lebensbedrohlichen Stichverletzungen in eine Klinik gebracht.

Zum Motiv dauern die Ermittlungen an.

Beide Beteiligte sind Ukrainer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell