Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Attackiert

Offenburg (ots)

Die Hintergründe einer körperlichen Auseinandersetzung dreier Männer am Mittwochabend in der Straßburger Straße sind bislang undurchsichtig und bedürfen weiterer Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Offenburg. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ein 30-Jähriger und ein noch unbekannter Mann gegen 20:40 Uhr einen 36 Jahre alten Mann auf offener Straße attackiert und versucht haben, ihm eine Plastiktüte abzunehmen. Durch die Gegenwehr des 36-Jährigen soll es zu einem Gerangel gekommen sein, wobei die beiden Angreifer gemeinsam auf den Mittdreißiger eingeschlagen und ihn getreten haben sollen. Hierbei wurden das mitgeführte Fahrrad des Angegriffenen und dessen Kopfhörer beschädigt. Der Vorfall wurde von Zeugen beobachtet, die schließlich auch die Polizei verständigten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell