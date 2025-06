Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim: Windschutzscheibe von Streifenwagen mutwillig beschädigt/Zeugen gesucht

Lampertheim (ots)

"Am Sportplatz" in Hofheim, wurde in der Nacht zum Montag (09.06.), kurz nach Mitternacht, die Windschutzscheibe eines Polizei-Streifenwagens mutwillig beschädigt. Vermutlich warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf die Scheibe, die anschließend eine großflächige Zersplitterung aufwies. Die Beamten der Polizeistation Lampertheim-Viernheim waren zuvor wegen der Aufnahme eines Körperverletzungsdelikts dorthin gerufen worden und parkten das Polizeiauto hierzu vorübergehend am Tatort.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Lampertheim unter der Rufnummer 06206/9440-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell