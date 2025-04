Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Verkehrsunfall am Nachmittag

Wetter (Ruhr) (ots)

Zu einem Verkehrsunfall auf der Grünewalderstrasse wurden am heutigen Nachmittag um 15:49 Uhr die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Grundschöttel sowie der Rettungsdienst alarmiert. Eine direkte Erkundung ergab hier nur einen leichten Unfall. Eine Person wurde durch die Einsatzkräfte betreut und an den bereits kurze Zeit später eintreffenden Rettungswagen übergeben. Weitere Tätigkeiten waren seitens der Feuerwehr nicht erforderlich und die Einsatzstelle wurde nach 20 Minuten an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell