Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr löscht Kleinbrand

Wetter (Ruhr) (ots)

Durch eine aufmerksame Spaziergängerin wurden die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der Löscheinheit Volmarstein am frühen Abend in die Ruhrauen hinter das Wasserwerk alarmiert. Hier hatten drei Jugendliche einen selbstgebauten Grill betrieben. Eine Spaziergängerin sprach die Betreiber des Feuers auf die Legalität an. Daraufhin löschten die Jugendlichen das Feuer eigenständig mit einer Flasche Wasser. Die Spaziergängerin sprach einen erfahrenen Feuerwehrangehörigen an, ob dieses so richtig gelöscht sei, gerade bei den höheren Außentemperaturen und der teilweise trockenen Witterung. Durch die Einsatzkraft wurde das Personal der Löscheinheit telefonisch alarmiert. Der Bereich wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und vereinzelte Glutnester mit dem Inhalt von zwei Löschrucksäcken abgelöscht. Der Einsatz konnte nach 45 Minuten beendet werden. Da die Spaziergängerin noch ein Foto von den drei Jugendlichen machen konnte, wurde dieses an die Polizei übergeben.

