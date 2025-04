FW-EN: Wetter (Ruhr) - Brandmeldealarm am Vormittag

Wetter (Ruhr) (ots) - Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag, 05.04.2025 um 11:07 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Schwelmer Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialgerät geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden. Die ...

