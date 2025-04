Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - drei kleinere Hilfeleistungen am Wochenende

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheit Grundschöttel wurde am Samstag, 05.04.2025 um 11:07 Uhr zu einer Person hinter verschlossener Wohnungstür in der Schwelmer Straße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Tür mit einem Spezialgerät geöffnet und die Person an den Rettungsdienst übergeben. Die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben und der Einsatz konnte nach 40 Minuten beendet werden.

Die Löscheinheit Wengern wurde um 12:42 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes in der Osterfeldstraße alarmiert. Durch die Einsatzkräfte wurde die Besatzung eines Rettungswagens beim Transport einer Person zum bereitstehenden Fahrzeug unterstützt. Der Einsatz konnte nach 25 Minuten beendet werden.

Am Sonntag, 06.04.2025 wurde die Löscheinheit Grundschöttel um 15:56 Uhr erneut mit dem Stichwort "Person hinter verschlossener Wohnungstür" in die Schwelmer Straße alarmiert. Die Einsatzfahrt konnte allerdings abgebrochen werden, da die Besatzung des Rettungswagens sich schon anderweitig Zutritt in die Wohnung verschafft hatte.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell