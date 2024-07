Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbrecher scheitern an Tür

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Rebenstraße;

Tatzeit: zwischen 27.07.2024, 18.00 Uhr, und 28.07.2024, 21.30 Uhr;

In eine Kindertagesstätte einbrechen wollten Unbekannte am vergangenen Wochenende in Bocholt. Um in die Räumlichkeiten an der Rebenstraße zu gelangen, machten sich die Täter an der Eingangstür zu schaffen. Sie konnten diese jedoch nicht öffnen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell