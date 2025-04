Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - mehrere Brände entlang der Bahngleise

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern und Esborn wurden am Montag, 07.04.2025 um 17:28 Uhr zu einem Flächenbrand an den Bahngleisen im Amselweg alarmiert. Hier waren an mehreren Stellen entlang der Güterzugstrecke Buschwerk und Wiesenflächen in Brand geraten. Da die Einsatzstellen mehrere hundert Meter auseinanderlagen, wurden die Löscheinheiten Alt-Wetter und Grundschöttel ebenfalls zur Einsatzstelle alarmiert. Durch die Vornahme von insgesamt zwei C-Rohren und mehreren D-Rohren wurden die Flammen und Glutnester abgelöscht. Hierzu musste teilweise eine längere Wasserversorgung aufgebaut werden. Parallel zu den Bahngleisen wurde ebenfalls eine Wasserentnahme aus der naheliegenden Ruhr aufgebaut. Unter Zuhilfenahme einer Akkumotorsäge wurden Baumstämme in den Brandstellen geöffnet, um vereinzelte Glutnester ablöschen zu können. Aufgrund des unebenen Geländes stürzte ein Feuerwehrangehöriger. Dieser wurde mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Während der ganzen Maßnahmen war die Bahnstrecke in dem betroffenen Bereich komplett gesperrt. Beratend stand der Notfallmanager der Deutschen Bahn zur Verfügung. Nach den Aufräumarbeiten konnte der Einsatz nach guten 2,5 Stunden beendet werden.

Damit der Einsatzleiter sich ein Gesamtbild der Lage verschaffen konnte, unterstütze ein anwesender Journalist die Einsatzkräfte mit einer Drohne.

Für die Dauer des Einsatzes wurde die Löscheinheit Volmarstein zur Sicherstellung des Grundschutzes für das Stadtgebiet in ihr Gerätehaus alarmiert.

Das beigefügte Bildmaterial darf unter der Nennung "Feuerwehr Wetter (Ruhr)" gerne kostenlos verwendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Wetter (Ruhr), übermittelt durch news aktuell