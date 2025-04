Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter (Ruhr) - Technische Hilfeleistung durch die Drehleiter

Wetter (Ruhr) (ots)

Am gestrigen Samstag wurde um 16:48 Uhr die Drehleiter der Löscheinheit Grundschöttel in die Osthausstraße alarmiert. Ein dort zu Bauzwecken aufgestellter Baukran hatte sich durch den vorherrschenden Wind in Richtung eines Wohnhauses gedreht und eine daran befestigte Schuttmulde lehnte nun gegen die Hauswand des nebenstehenden Gebäudes. Durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte wurde der Kran mittels einer Feuerwehrleine vom Objekt weggedreht und bis zum Eintreffen eines Verantwortlichen der Baufirma hilfsweise gesichert. Ebenfalls erschien der Bereitschaftsdienst des Ordnungsamtes an der Einsatzstelle. Nach circa 1 Stunde konnte die Einsatzstelle an das Ordnungsamt sowie die Baufirma übergeben und der Einsatz beendet werden.

