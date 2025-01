Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg: Festnahme nach versuchtem Mord in Stuttgart-Möhringen

Stuttgart (ots)

Nach dem Schuss auf einen Mann am 28. Januar 2025 wurde am Folgetag ein Tatverdächtiger festgenommen.

Am Dienstagabend gegen 18 Uhr hielt sich der spätere Geschädigte, ein 27-jähriger Deutscher, in einem im Umbau befindlichen ehemaligen Ladengeschäft in der Filderbahnstraße in Stuttgart-Möhringen auf. Der Tatverdächtige soll die Räumlichkeiten betreten und auf sein Opfer geschossen haben, das am Arm und im Bauchbereich getroffen wurde.

Der über Notruf verständigte Rettungsdienst versorgte den Mann und brachte ihn in ein Krankenhaus, in dem er operiert wurde.

Nach der Tat rannte der Tatverdächtige in Richtung des Möhringer Bahnhofs. Er soll nach Zeugenangaben schlank und ca. 170 bis 180 cm groß gewesen sein. Er soll eine dunkle Jacke mit auffälligem Reißverschluss und dunkle Schuhe mit hellen Sohlen getragen haben.

Auf seiner Flucht soll der Tatverdächtige mehrere Personen passiert und den Fahrer eines Tesla zu einer starken Bremsung gezwungen haben, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen, in die auch ein Polizeihubschrauber eingebunden war, gelang dem Mann zunächst die Flucht.

Die Polizei kam durch intensive Ermittlungen dennoch auf die Spur eines 25-jährigen Deutschen aus Stuttgart-Vaihingen, wo er in den späten Abendstunden des 29. Januar festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung wurden mehrere Kleidungsstücke sichergestellt.

Der Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart erließ den von der Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragten Haftbefehl wegen versuchten Mordes gegen den Mann, der sich nun in Untersuchungshaft befindet.

Die Hintergründe und das Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Tatverdächtige hat sich zum Vorwurf bislang nicht geäußert. Sowohl er als auch der mutmaßlich von ihm Angeschossene haben Bezüge zu den gewalttätigen rivalisierenden Gruppierungen im Großraum Stuttgart.

Das Landeskriminalamt, das die Ermittlungen in diesem Fall übernommen hat, bittet Zeugen, insbesondere den Fahrer des Tesla, die die Tat oder die Flucht beobachtet haben, um ihre Mithilfe.

Zeugen, die im Zusammenhang mit der Tat in Stuttgart-Möhringen am Dienstag, 28. Januar 2025, gegen 18 Uhr Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Landeskriminalamt unter der Telefonnummer 0711 5401-3360 oder per Mail unter stuttgart.lka.hinweise@polizei.bwl.de zu melden

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell