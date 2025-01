LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des PP Ulm und des LKA - Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit den rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart

Landeskriminalamt Baden-Württemberg

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, des PP Ulm und des LKA - Einsatzmaßnahmen im Zusammenhang mit den rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart

Stuttgart (ots)

Im Rahmen der Bekämpfung der kriminellen Auseinandersetzungen zwischen zwei rivalisierenden gewalttätigen Gruppierungen im Großraum Stuttgart wurden am frühen Abend des 23. Januar 2025 im Bereich der Göppinger Innenstadt in mehreren Gaststätten umfangreiche und behördenübergreifende Durchsuchungs- sowie Kontrollmaßnahmen durchgeführt.

Bei den Maßnahmen wurden illegale Betäubungsmittel, Messer, Baseballschläger, mutmaßlich gefälschte Papiere sowie ein mit scharfer Munition gefülltes Magazin sichergestellt. Weiterhin stellten die Beamten Handys sicher, die nun ausgewertet werden.

Unterstützt wurden die eingesetzten Polizeikräfte des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, des Polizeipräsidiums Ulm und des Polizeipräsidiums Einsatz durch Experten des Zoll, der Gewerbeaufsicht, der Lebensmittelkontrolle und des Amts für Öffentliche Ordnung, die die Gaststätten auf das Vorliegen möglicher Verstöße kontrollierten. Dabei wurden in einem Fall Verstöße gegen Hygienevorschriften festgestellt. Bei einem aufgestellten Spielautomaten waren die vorgegebenen behördlichen Prüftermine nicht beachtet worden.

Bereits am Vortag hatten Spezialeinheiten der Polizei zwei mit Haftbefehl gesuchte Tatverdächtige einer der beiden Gruppierungen, einen 30-Jährigen und einen 24-Jährigen, festgenommen. Dem 24-Jährigen wird vorgeworfen, an einem Raub im Februar 2024 beteiligt gewesen zu sein. Dabei wurden mutmaßlich einem 25-Jährigen unter Gewalteinwirkung 200 Euro geraubt. Weiterhin steht der Mann im Verdacht, mit Rauschgift gehandelt zu haben. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des 24-Jährigen wurde neben einer größeren Menge Kokain auch eine Schusswaffe aufgefunden und sichergestellt.

Dem 30-Jährigen Tatverdächtigen wird vorgeworfen, gegen das Waffengesetz verstoßen zu haben. Auch seine Wohnung wurde durchsucht. Hierbei wurden gefälschte Ausweispapiere sichergestellt. Neben den Gaststätten wurden auch weitere Wohnungen der Festgenommenen sowie eines weiteren Tatverdächtigen durchsucht, dem Betäubungsmittelstraftaten zur Last liegen.

Die beiden festgenommenen und bereits mit Gewaltdelikten in Erscheinung getretenen Tatverdächtigen mit irakischer Staatsangehörigkeit wurden am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt, welcher die bereits zuvor durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehle auf deren Antrag in Vollzug setzte. Sie befinden sich seitdem in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell