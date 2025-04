Feuerwehr Wetter (Ruhr)

FW-EN: Wetter - Feuerwehr rückt zum Brandmeldealarm aus

Wetter (Ruhr) (ots)

Die Löscheinheiten Wengern, Esborn und Alt-Wetter wurden am heutigen Mittwoch um 10:21 Uhr zu einem Brandmeldealarm in einem Industriebetrieb in der Schliemannstraße alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten die Mitarbeiter das Gebäude schon vorbildlich geräumt. Durch einen verantwortlichen des Betriebes wurde den Kräften mitgeteilt, dass es bei Bauarbeiten im Verwaltungsgebäude zu einer leichten Staubentwicklung kam, welche einen Rauchmelder ausgelöst hatte. Der Bereich wurde kontrolliert und die Einsatzstelle anschließend an den Verantwortlichen übergeben. Einsatzende konnte hier nach 30 Minuten gemeldet werden.

