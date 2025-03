POL-HOM: Diebstahl von Rückleuchten in Kirkel

Blieskastel 66440 (ots) - Am 13.03.2025, zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr, wurden zwei Reifen eines auf dem Parkplatz in der Florianstraße in Blieskastel, gegenüber des Anwesens 3, zum Parken abgestellten weißen PKW durch einen bislang unbekannten Täter mit einem spitzen Gegenstand zerstochen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu ...

