Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zusammenstoß zwischen Straßenbahn und PKW - PM Nr. 2

Mannheim (ots)

Wie bereits berichtet, http://presseportal.de/blaulicht/pm/14915/5964247, kam es gestern Abend, gegen 19:25 Uhr in der Gottlieb-Daimler-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Ersten Ermittlungen zufolge beabsichtige ein 80-jähriger Toyota-Fahrer von einem Parkplatz auf die Gottlieb-Daimler-Straße einzufahren. Hierbei übersah er die herannahende Straßenbahn, welche in Richtung SAP Arena fuhr. Der Toyota und die Straßenbahn stießen zusammen, der 80-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zwecks weiterer medizinischer Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Der Toyota musste abgeschleppt werden.

Der Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag, der Schaden an der Straßenbahn beläuft sich auf mehrere tausend Euro im fünfstelligen Bereich. Glücklicherweise wurden die Fahrgäste in der Straßenbahn nicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell