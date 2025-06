Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Babenhausen: Zeugenaufruf nach Unfallflucht - Radfahrerin schwer Verletzt

Babenhausen (ots)

Am Dienstag (10.06.) ereignete sich gegen 14:30 Uhr im Zugangsbereich der Fußgängerunterführung des Bahnhofs Babenhausen ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr eine 39-Jährige Fahrradfahrerin die Fußgängerunterführung in Fahrtrichtung Babenhausen Innenstadt. Ein Kind auf einem E-Scooter kam der Fahrradfahrerin hierbei entgegen. Auf Höhe des Zugangsbereichs der Fußgängerunterführung stießen beide frontal zusammen, wodurch die Fahrradfahrerin stürzte und sich eine schwere Verletzung am Knie zuzog. Der E-Scooter-Fahrer hielt daraufhin kurz neben der gestürzten 39-Jährigen an, entfernte sich jedoch im Anschluss in Richtung der B26. Die verletzte Radfahrerin wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallhergang geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Dieburg (Tel. 06071/9656-0) in Verbindung zu setzen.

Berichterstatterin: PK'in Kreidel

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell