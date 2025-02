Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kontrolle in Reitzenhain verhindert unerlaubte Ein-reise und endet für eine Person in der JVA

Reitzenhain (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz kontrollierten am 10.02.2025 gegen 09:40 Uhr am Grenzübergang in Reitzenhain einen Kleintransporter Mercedes-Benz mit serbischer Zulassung. Dieser war besetzt mit neun Personen. Neben dem 44jährigen serbischen Fahrer, welcher sich später als Schleuser herauskristallisierte, handelte es sich dabei um eine achtköpfige Familie, ebenfalls aus Serbien.

Alle Insassen konnten sich mit gültigen biometrischen Reisepässen ausweisen. Die Überprüfung der Personalien ergab jedoch, dass gegen den 41jährigen Familienvater, die 31jährige Mutter sowie deren sechs Kindern im Alter zwischen einem und zwölf Jahren eine Wiedereinreisesperre für Deutschland vorliegt. Es ergab sich somit der Verdacht der unerlaubten Einreise ins Bundesgebiet.

Gegen den Fahrer lag zudem eine Ausschreibung zur Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Hof vor. Er war vom Amtsgericht Hof wegen Einschleusens von Ausländern zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und sieben Monaten verurteilt worden.

Alle Personen wurden zur weiteren polizeilichen Bearbeitung zur Dienststelle verbracht.

Im Anschluss wurde die serbische Familie in die tschechische Republik zurückgewiesen und der 44jährige serbische Fahrer in eine JVA eingeliefert.

Ebenfalls am gestrigen Tag in Reitzenhain festgestellt wurde ein 48jähriger bulgarischer Staatsangehöriger mit einer Ausschreibung zur Strafvollstreckung. Er war vom Amtsgericht Nürnberg wegen des Verstoßes gegen das Anti-Doping-Gesetz zu einer Geldstrafe von insgesamt 2300 Euro oder einer Ersatzfreiheitsstrafe von 55 Tagen verurteilt worden. Da er die offene Geldstrafe vor Ort beglich, konnte er im Anschluss seine Reise fortsetzen.

