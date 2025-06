Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Verkehrskontrollen und Aktionen der Polizei - Schwerpunkt "Kinder im Blick"

Osnabrück/Lingen/Nordhorn/Leer/Aurich/Emden/Wittmund (ots)

Am Dienstag, 03. Juni 2025, beteiligt sich die Polizeidirektion Osnabrück an der länderübergreifenden Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick". Vom Teutoburger Wald bis zu den Ostfriesischen Inseln führen die regionalen Polizeiinspektionen gezielte Verkehrskontrollen durch - unterstützt durch präventive Maßnahmen in Zusammenarbeit mit Schulen, Kindergärten und Verkehrswachten.

"Kinder sind keine Erwachsenen. Sie reagieren anders, sehen anders, schätzen Risiken anders ein", sagt Andrea Menke, Polizeivizepräsidentin der Polizeidirektion Osnabrück. "Deshalb gilt unser besonderer Schutz ihrer Sicherheit - überall dort, wo sie unterwegs sind: auf dem Schulweg, mit dem Fahrrad oder zu Fuß."

Die Polizei wird am Aktionstag unter anderem Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und Kitas, Abbiegeüberwachungen sowie Schwerpunktmaßnahmen gegen gefährliches Verhalten im Umfeld von Haltezonen und sogenannten Elterntaxis durchführen. Zusätzlich finden Aufklärungsaktionen statt - etwa zur Gefahr des "Toten Winkels", zu Sichtbarkeit im Straßenverkehr und zur Bedeutung des Schulterblicks.

"Unser Ziel ist nicht nur das konsequente Ahnden von Verkehrsverstößen", so Menke weiter. "Wir wollen auch erklären, sensibilisieren und aufzeigen, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, dass Kinder sicher unterwegs sind."

Die Tipps der Polizei:

-"Handy? Bleibt aus! Kopf hoch im Straßenverkehr - Kinder im Blick!" -"Elterntaxis - wer selber geht, ist schon groß." -"Mit Kinderaugen sehen - alles im Blick, mit Schulterblick!" -"Schulweg? Gas weg!"

Die Polizeidirektion ruft insbesondere Autofahrende zur Rücksichtnahme auf. Schon kleine Unachtsamkeiten - etwa ein übersehener Schulterblick, eine kurze Ablenkung durch das Handy oder überhöhte Geschwindigkeit - können im Umfeld von Schulen und Kitas fatale Folgen haben.

Begleitet wird die Aktion auch in den sozialen Netzwerken - u.a. auf dem Instagram-Kanal @polizei.osnabrueck informiert die Polizei unter den Hashtags #sichermobilleben und #mehrverkehrssicherheit über Kontrollmaßnahmen, gibt Einblicke in den Einsatzalltag und sensibilisiert für mehr Rücksicht und Sicherheit im Straßenverkehr.

Im Jahr 2024 wurden im Bereich der Polizeidirektion Osnabrück 834 Verkehrsunfälle mit Beteiligung von Kindern registriert. Die Polizei arbeitet kontinuierlich daran, diese Zahl zu senken - durch Kontrolle, Aufklärung und gemeinsame Verantwortung im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell