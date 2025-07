POL-PDWO: Alzey - Dieseldiebstahl aus LKW

Worms (ots) - Am 29.06.2025 gegen 12:14 wurde in der Gaustraße in Worms aus einem PKW heraus aus nächster Nähe in Richtung eines Fußgängers geschossen. Der Fußgänger wurde nicht verletzt. Der PKW flüchtete anschließend. Aufgrund der Tatumstände, die auf ein gezieltes Vorgehen schließen lassen, waren keine Passanten gefährdet. Die Gaustraße war zu Zwecken ...

