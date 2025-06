Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Bolanden - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Bolanden (ots)

Am Donnerstag, den 26.06.2025, wurde im Zeitraum von 14:00 bis 18:30 Uhr ein schwarzer Skoda Fabia beschädigt, welcher ordnungsgemäß in der Hauptstraße in Bolanden geparkt war. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte beim Vorbeifahren die linke Fahrzeugseite des Skoda und entfernte sich von der Unfallstelle.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell