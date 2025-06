POL-PDWO: Gau-Bickelheim - Diebstahl einer Siebanlage

Worms (ots) - Am Sonntagnachmittag verstarb ein 37-jähriger Mann aus Worms am Altrheinsee in Eich. Nach derzeitigem Kenntnisstand befand sich der 37-Jährige am Sonntagnachmittag in Begleitung mehrere Personen zum Baden in Eich. Als er vom Schwimmen nicht zurückkam, begaben sich seine Begleiter auf die Suche nach ihm und konnten den Mann, einige Meter vom Ufer entfernt nur noch leblos im Wasser treibend auffinden. Die ...

