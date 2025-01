Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Unfall zwischen zwei Radfahrern gesucht

Sonneberg (ots)

Am Dienstagabend kam es in Sonneberg zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern, sodass nun Zeugen gesucht werden. Gegen 22:30 Uhr kam es auf dem Gehweg der Neustadter Straße, Höhe Hausnummer 111, aus bislang ungeklärter Ursache zum seitlichen Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern, die aus entgegengesetzten Richtungen gefahren kamen. Ein 53-jähriger Radfahrer stürzte dadurch und verletzte sich schwer. Der weitere Fahrer, ein 36-Jähriger, informierte zwar den Rettungsdienst doch entfernte sich zunächst von der Unfallstelle. Im Rahmen der Ermittlungen konnten schließlich Hinweise auf ihn erlangt und seine Personalien erhoben werden. Der Verletzte kam ins Krankenhaus, an seinem Fahrrad entstand Sachschaden. Gegen den 36-Jährigen wird aufgrund des Verdachts der Unfallflucht und Fahrlässigen Körperverletzung ermittelt. Zeugen, die Angaben zu den Fahrverhalten oder zum Zusammenstoß der Radfahrer machen können, wenden sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0005443 an die Polizei in Sonneberg.

