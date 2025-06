POL-PDWO: Freimersheim - Schwerer Verkehrsunfall auf der L401 zwischen Alzey und Morschheim

Kirchheimbolanden (ots) - Am 20.06.2025 im Zeitraum von ca. 22:00 - 22:45 Uhr kam es in der Uhlandstraße, Höhe Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hitzfeldstraße und beschädigte die beiden linken Außenspiegel von zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Vor Ort konnten Teile eines weiteren Außenspiegels, die zu ...

mehr