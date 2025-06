Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Flucht - Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots)

Am 20.06.2025 im Zeitraum von ca. 22:00 - 22:45 Uhr kam es in der Uhlandstraße, Höhe Hausnummer 3, zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Hierbei befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug vermutlich die Uhlandstraße in Fahrtrichtung Hitzfeldstraße und beschädigte die beiden linken Außenspiegel von zwei am Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Vor Ort konnten Teile eines weiteren Außenspiegels, die zu dem unfallverursachenden Fahrzeug gehören dürften, festgestellt werden. Demnach dürfte es sich um einen schwarzen Audi handeln. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Rufnummer 06352-911-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter PIKirchheimbolanden@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell