POL-PDWO: 16-jährige Jugendliche aus Taunusstein vermisst - mögliche Bezüge nach Worms- Fahndung des Polizeipräsidiums Westhessen

Alzey (ots) - Am Donnerstagmorgen parkte eine 73-Jährige ihren Pkw ordnungsgemäß in Längsaufstellung am Straßenrand der Ebertstraße. Gegen 10 Uhr befuhr eine 27-Jährige mit ihrem Pkw die Ebertstraße in Richtung Spießgasse. Im Vorbeifahren streife die 27-Jährige den parkenden Pkw der 73-Jährigen und verursachte Sachschaden an dem Parker in Höhe von ca. 1500 ...

