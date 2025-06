PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: 16-jährige Jugendliche aus Taunusstein vermisst

16-jährige Jugendliche aus Taunusstein vermisst, Taunusstein, Platter Straße, 28.05.2025

(mv)Seit dem 28.05.2025 wird die 16-jährige Sophie Pascal Marker aus Taunusstein vermisst. Die Vermisste verließ im Laufe des Tages die Jugendeinrichtung in der Platter Straße und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Jugendliche ist 160 cm groß, schlank und hat lange dunkelblonde Haare. Ihre aktuelle Bekleidung ist nicht bekannt. Die Vermisste hielt sich in der Vergangenheit wiederholt in den Bereichen Worms, Saarbrücken und Wiesbaden auf. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden.

Hinweise auf den Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 -0 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

