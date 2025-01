Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Hochstadt - Zu schnell auf glatter Fahrbahn

Hochstadt (ots)

Am 05.01.2025 befuhr gegen 09:00 Uhr ein 46-jähriger BMW-Fahrer die Neustadter Straße in Hochstadt. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit schneebedeckter Fahrbahn verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem geparkten PKW Skoda. Der geparkt PKW Skoda war hierdurch nicht mehr fahrbereit. Die Schadenshöhe beträgt circa 4000 Euro. Der 46-Jährige wird sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten müssen. Hier steht ein Bußgeld in Höhe von 145 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei im Raum.

