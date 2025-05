Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Pfingstrosen gestohlen - Zeugen gesucht

Heilbronn (ots)

Ein ungewöhnlicher Fall von floraler Kleinkriminalität ereignete sich am Montagnachmittag in Bad Mergentheim. Zwischen 15:45 Uhr und 16:15 Uhr wurde ein liebevoll als Vase genutzter Korb mit etwa 30 bis 40 Pfingstrosen aus Seide, im Wert von mehreren hundert Euro, aus dem Eingangsbereich eines Geschäfts in der Pfarrgasse entwendet. Die Tatverdächtige - eine bislang unbekannte Frau mit Faible für florale Dekoration und vermutlich sehr wenig Skrupel. Eine Angestellte eines nahegelegenen Geschäfts beobachtete, wie die Unbekannte mit einem Korb voller Rosen auffällig unauffällig vorbeischlenderte - als sei es das Normalste der Welt, mit einem halben Blumenladen durch die Stadt zu spazieren. Die Frau bewegte sich seelenruhig vom Tatort in Richtung Ledermarkt, zwischen Münster und Zwillingshaus hindurch in Richtung Kirchstraße.Sie kann wie folgt beschrieben werden: - Circa 50 Jahre alt - Circa 1,60 Meter bis 1,65 Meter groß - Sehr schlank - Blonde, kurze Haare welche zu einem kleinen Zopf gebunden waren - Trug einen weißen Pulli und eine enge Hose Da es sich, trotz der zugegeben humoristischen Formulierung, um einen Diebstahl, also um eine Straftat handelt, hat das Polizeirevier Bad Mergentheim die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zur Identitiät der Täterin geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 bei der Polizei zu melden.

