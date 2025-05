Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugen nach Verdacht auf illegales Straßenrennen gesucht

Heilbronn (ots)

Am frühen Sonntagabend kam es auf der Bundesstraße 27 bei Bad Friedrichshall zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leicht verletzt wurden. Ein Streifenwagen der Polizei war kurz vor 17:30 Uhr mit Blaulicht und Martinshorn von Neckarsulm kommend zu einem Einsatz in Richtung der Bundesautobahn 6 unterwegs. Zur selben Zeit befuhren ein Opel Tigra, gelenkt von einem 20-Jährigen, sowie ein Audi A5, gelenkt von einem 39-Jährigen, die B27 von Heilbronn in Richtung Neckarsulm. Beide Fahrzeuge waren Zeugenaussagen zufolge bereits zuvor durch ein Fahrverhalten mit Renncharakter aufgefallen. In einer Linkskurve - in einem auf 80 km/h beschränkten Streckenabschnitt - kamen sich der Streifenwagen und die beiden anderen Fahrzeuge entgegen. Der Audi-Fahrer bremste stark ab, um eine Kollision mit dem Polizeifahrzeug zu vermeiden. Der Opel-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr dem Audi auf. Beide Pkw-Fahrer sowie ein 18-jähriger Beifahrer im Opel wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Da sowohl im Audi als auch im Opel verschiedene Betäubungsmittel aufgefunden wurden, mussten beide Fahrer Blut abgeben. Des Weiteren wurden aufgrund des Verdachts auf ein illegales Straßenrennen ihre Führerscheine und Mobiltelefone beschlagnahmt. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Die B27 musste in Fahrtrichtung Neckarsulm zur Unfallaufnahme gesperrt werden. Aus Neutralitätsgründen hat die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Zeugen, die Angaben zum Fahrverhalten des Opel- und des Audi-Fahrers machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 68690 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell