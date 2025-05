Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Sachbeschädigung auf Supermarktgelände

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Zufahrtsschranke von Supermarkt beschädigt

Ein Unbekannter beschädigte am Montagabend die Zufahrtsschranken im Bereich der Ein- und Ausfahrt eines Supermarktes in Öhringen. Kurz nach 18:30 Uhr wurde der Mann dabei beobachtet, wie er gegen die Schranke zum Parkplatz des Marktes im Haagweg trat und dabei einen Schaden in noch unbekannter Höhe verursachte. Nach der Tat lief der Täter in Richtung Stadtmitte davon. Er wird wie folgt beschrieben: - Circa 35 Jahre alt - Schmale Statur - Schulterlange dunkelblonde Haare - Helle Jeansjacke, graue Hose, graue Schuhe

Hinweise zu der Tat werden vom Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegengenommen.

