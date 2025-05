Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Rücksichtslose Fahrweise, Unfallflucht und Fahrzeuge mit gravierenden Mängeln

Main-Tauber-Kreis (ots)

Hardheim: Zeugen nach gefährlichen Überhomannövern auf der B27 gesucht

Am Samstagabend kam es auf der Bundesstraße 27 bei Hardheim zu mehreren riskanten Überholmanövern durch eine Ford-Fahrerin. Zwischen 19:25 Uhr und 19:40 Uhr soll die 54-Jährige auf der Streck von Hardheim in Richtung Tauberbischofsheim trotz Gegenverkehrs mehrfach andere Fahrzeuge überholt haben. Nach Angaben eines Zeugen musste der Gegenverkehr teils stark abbremsen oder ausweichen, um eine Kollision zu vermeiden. Zu einem Unfall kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen, oder Verkehrsteilnehmer die gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Großrinderfeld: Unfallflucht in Gerchsheim - Zeugen gesucht

In der Fliederstraße in Gerchsheim wurde zwischen Freitag, 16.Mai, und vergangenen Freitag ein geparkter Dacia Lodgy durch einen unbekannten Fahrzeuglenker beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seine Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizei Tauberbischofsheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Tauberbischofsheim: Illegale Fahrzeugmanipulation - Betriebserlaubnis erloschen

Am Samstagabend fiel Polizeibeamten in Tauberbischofsheim ein BMW auf, bei dem der Verdacht auf eine technische Manipulation bestand. Bei der anschließenden Kontrolle des Fahrzeugs in der Gartenstraße wurde festgestellt, dass mittels Software Veränderungen am Abgassystem vorgenommen wurden. Hierduch konnten unzulässige Knallgeräusche erzeugt werden. Zudem waren beide Rückleuchten dunkel foliert was ebenfalls nicht zulässig ist und zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führt. Die Polizei stellte den BMW sicher. Der 19-jährige Besitzer hat nun mit mehreren Anzeigen zu rechnen.

Tauberbischofsheim: Schwerwiegende Fahrzeugmängel bei Verkehrskontrolle festgestellt

Beamte des Polizeireviers staunten nicht schlecht, nachdem sie am Freitagnachmittag einen 60-Jährigen und seinen VW bei Tauberbischofsheim kontrollierten. Der Mann war gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 290 in Richtung Tauberbischofsheim unterwegs. Im Rahmen der Kontrolle wurden zahlreiche sicherheitsrelevante Mängel festgestellt, darunter korrodierte Bremsleitungen, undichte Schwingungsdämpfer, durchgerostete Fahrzeugteile sowie fehlerhafte Elektroinstallationen die für eine erhöhte Brandgefahr sorgten. Zusätzlich war das Fahrzeug durch Eigenumbauten stark verändert. Unter anderem wurde auf dem Fahrzeugdach eine Photovoltaikanlage unsachgemäß angebracht. Der VW wurde sichergestellt und wird nun einer Kfz-Prüfstelle zugeführt.

