Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Verkehrskontrollen, Schuss auf Pkw, Verkehrsunfälle

Heilbronn (ots)

Gemmingen-Stebbach: Einbruch in Wohnhaus - Polizei bittet um Hinweise

Zwischen Donnerstagabend, 18 Uhr, und Freitagnachmittag, 14:30 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in Stebbach ein. In der Straße Raingärten verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei wurden Mobiliar verschoben und mehrere Gegenstände, darunter Sammeltassen, Schmuck und ein Werkzeugkasten entwendet. Der genaue Wert des Diebesguts ist noch unklar. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei Eppingen bittet Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Kontrollaktion im Stadtgebiet - mehrere Verstöße festgestellt

Am Sonntagabend, zwischen 18 Uhr und Mitternacht, führte die Polizei im Stadtgebiet Heilbronn eine Schwerpunktkontrolle im Bereich Poser und Raser durch. In der Allee wurden rund 20 Pkw sowie mehrere Zweiräder kontrolliert. Dabei wurden unter anderem drei Rotlichtverstöße, vier Fälle von unnötiger Lärmbelästigung, ein Handyverstoß sowie ein Fall des Kennzeichenmissbrauchs festgestellt. Zusätzlich wurde ein Fahrzeug wegen defekter Beleuchtung aus dem Verkehr gezogen.

Heilbronn: Einbruch in Wohnung - Täter flüchtet

Am späten Samstagabend kam es in der Heilbronner Hundsbergstraße zu einem Wohnungseinbruch. Eine 80-jährige Frau betrat gegen 23 Uhr ihre Wohnung, als plötzlich eine Person aus ihrem Schlafzimmer in Richtung Wohnzimmer rannte und anschließend durch ein offenes Fenster flüchtete. Die Frau stürzte vor Schreck, blieb aber unverletzt. Entwendet wurden Schmuckgegenstände sowie eine geringe Menge Bargeld. Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Täter durch Aufbohren eines Fensterrahmens in die Wohnung. Polizeirevier Heilbronn bittet Zeugen, die am Samstagabend im Bereich Hundsbergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Schwaigern: Roter Jaguar flüchtet nach Unfall - Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, gegen 18 Uhr, kam es in Schwaigern zu einer Verkehrsunfallflucht. Im Kreisverkehr an der Neipperger Straße fuhr ein roter Jaguar mit Heilbronner Kennzeichen über eine Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrsschild. Der Pkw wurde dabei vermutlich beschädigt und setzte seine Fahrt anschließend unbeirrt in Richtung Neipperg fort. Zeugen beobachteten den Vorfall, konnten jedoch keine Beschreibung des Fahrers abgeben. Das Polizeirevier Lauffen bittet unter der Telefonnummer 07133 2090 um Hinweise.

Neckarsulm: Einbruch in Wohnung - Zigaretten entwendet In der Nacht von Samstag auf Sonntag, zwischen 22 Uhr und 0:30 Uhr, drangen unbekannte Täter in eine Wohnung in Neckarsulm ein. In der Straße Im Hägelich hebelten sie die Terrassentür des Anwesens auf und entwendeten acht Schachteln Zigaretten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

Leingarten: Kind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Am Freitagabend kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Eppinger Straße in Leingarten zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind schwerste Verletzungen erlitt. Eine 45-jährige Toyotafahrerin wollte gegen 18:45 Uhr mit ihrem Auto von dem Parkplatz auf die Eppinger Straße einfahren. Beim Überqueren einer Kreuzung, noch auf dem Parkplatz, kam es zur Kollision mit einer von links kommenden Fahrradfahrerin. Das 8-jährige Mädchen wurde durch den Zusammenstoß erfasst und noch einige Meter vor dem Fahrzeug hergeschoben, ehe der Pkw zum Stehen kam. Sie erlitt schwerste Verletzungen und musste nach notärztlicher Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurde ein Gutachten zur Rekonstruktion des Unfallhergangs in Auftrag gegeben. Der Toyota sowie das Fahrrad des Kindes wurden sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

Heilbronn: Unbekannte geben Schuss auf geparkten Pkw ab - Zeugen gesucht

Am Sonntagmorgen kam es in der Heilbronner Südstraße, auf Höhe der Hausnummer 94, zu einer mutmaßlichen Schussabgabe auf ein geparktes Fahrzeug. Ein 37-Jähriger befand sich gegen 8:30 Uhr im Auftrag eines Autohauses vor Ort, um ein dort abgestelltes Fahrzeug zu verladen. Während dieser Tätigkeit vernahm er ein deutliches Knall- bzw. ein Schussgeräusch. Kurz darauf stellte er fest, dass die Fahrerscheibe eines unmittelbar daneben geparkten Pkw beschädigt war. Augenscheinlich handelt es sich bei der Beschädigung um ein Einschussloch. Nach derzeitigen Erkenntnissen könnte ein älterer, schwarzer BMW der 3er-Reihe, mit dem Vorfall in Verbindung stehen. Dieser befuhr zur Tatzeit die Südstraße. Die Kriminalpolizeidirektion Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeug oder den Insassen geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 104 4444 zu melden.

Heilbronn: Zahlreiche Verstöße bei Verkehrskontrollen am Sonntag festgestellt

Am Sonntag führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg sowie örtliche Streifen ganztägig umfangreiche Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Zwischen 13 Uhr und Mitternacht lag der Fokus auf getunten Fahrzeugen sowie auffälligem Fahrverhalten im Bereich Poser und Raser. Ein besonderer Kontrollschwerpunkt wurde rund um ein Tuningtreffen in Böckingen gesetzt. Bereits am Nachmittag mussten bei zehn kontrollierten Fahrzeugen zahlreiche Mängel festgestellt werden. Unter anderem wurde ein Pkw ohne Kennzeichen geführt und bei acht Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis aufgrund technischer Veränderungen erloschen. In einem Fall fehlte eine Kindersicherung. Fünf Fahrzeuge wiesen so gravierende technische Mängel auf, dass sie noch vor Ort sichergestellt wurden. Parallel führten die Einsatzkräfte auf der Kreisstraße 2160 zwischen Stetten und Niederhofen Geschwindigkeitsmessungen durch. Von 693 gemessenen Fahrzeugen wurden 25 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, davon zwei besonders gravierende. Ein Kraftrad wurde mit 116 km/h und ein Pkw mit 125 km/h bei erlaubten 80 km/h gemessen. Die Fahrer müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Am Abend wurden die Kontrollen im Bereich der Allee fortgesetzt. Dort wurden rund 20 Pkw sowie mehrere Zweiräder überprüft. Dabei registrierten die Beamten drei Rotlichtverstöße, vier Fälle unnötiger Lärmbelästigung, einen Handyverstoß sowie einen Fall von Kennzeichenmissbrauch. Ein weiteres Fahrzeug wurde wegen defekter Beleuchtung aus dem Verkehr gezogen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell