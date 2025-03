Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Pkw-Brand auf der B236 in Fahrtrichtung Schwerte vor dem Berghofer Tunnel

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Dortmund (ots)

Am Sonntag, den 30.03.2025, wurde die Feuerwehr gegen 14:00 Uhr auf die B236 in Fahrtrichtung Schwerte zu einem brennenden Pkw alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war die Rauchsäule deutlich sichtbar. Beim Eintreffen der Feuerwehr standen die Fahrzeuginsassen in sicherer Entfernung zum Pkw und wurden von Ersthelfern betreut. Parallel zu den eingeleiteten Löschmaßnahmen wurde eine unter Schock stehende Person durch die Feuerwehr betreut und medizinisch begutachtet. Vorsorglich wurde die Person durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert.

Der Verkehr musste während des Einsatzes für die Löschmaßnahmen über beide Fahrspuren in Richtung Schwerte durch die Polizei gesperrt werden. Die Ursache des Brandes wird durch die Polizei ermittelt.

Bei dem knapp einstündigen Einsatz wurden Fahrzeuge der Feuerwache 3 (Scharnhorst) und der Feuerwache 4 (Hörde) sowie ein Rettungswagen eingesetzt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell