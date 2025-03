Feuerwehr Dortmund

FW-DO: Verkehrsunfall in Dortmund-Scharnhorst mit drei Verletzten

Dortmund (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 4:45 Uhr wurden Rettungskräfte der Feuerwehr Dortmund zu einem Verkehrsunfall in die Kaiserstuhlstraße in alarmiert. Bei dem Unfall war ein PKW mit drei Insassen von der Straße abgekommen und mehrere Meter tief und ca. 30 m weit in die Böschung des angrenzenden Waldes gestürzt. Dort blieb dieser auf dem Dach liegen. Um zu dem verunfallten PKW im unwegsamen Gelände zu gelangen, musste eine Schneise in die Vegetation gesägt werden. Zwei Personen waren nicht eingeschlossen und konnten sich eigenständig aus dem PKW befreien. Eine dritte Person war im Fahrzeug eingeschlossen. Durch die Einsatzkräfte wurde umgehend eine technische Rettung eingeleitet. Die Person wurde befreit und ebenfalls an den Rettungsdienst übergeben.

Alle Patienten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An dem Einsatz waren die Feuerwachen 6 (Scharnhorst), 3 (Neuasseln) und die Spezialeinheit Bergung der Feuerwache 1 (Stadt-Mitte) sowie der Rettungsdienst mit einem Notarzt an der Einsatzstelle. Insgesamt waren ca. 32 Einsatzkräfte an dem Einsatz beteiligt.

Der Unfallhergang wird von der Polizei ermittelt.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell