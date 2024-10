Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen in Bonn-Auerberg - Polizei leitet zahlreiche Ermittlungsverfahren ein

Bonn (ots)

Am gestrigen Montag (07.10.2024) führte die Bonner Polizei Verkehrskontrollen Bonn Auerberg durch. Im Fokus der Kontrollen stand eine der Hauptunfallursachen Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr. In der Zeit von 15 Uhr bis 20 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte am Sportplatz "An der Josefshöhe" insgesamt 56 Fahrzeuge. Zahlreiche Alkohol- und Drogenvortest wurden durchgeführt. Unter dem Einfluss von Alkohol stand kein Verkehrsteilnehmer, jedoch standen zwei Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihnen wurden zur Beweissicherung Blutproben entnommen. Ein 42-jähriger Fahrzeugführer, bei dem auch schon ein Drogenvortest positiv war, führte Kokain mit sich. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und eine entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Weiterhin konnten sieben Fahrzeugführer festgestellt werden, die nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis waren. Ihnen wurde die Weiterfahrt untersagt. Insgesamt wurden weitere 15 Verwarngelder wegen diverser Verkehrsordnungswidrigkeiten erhoben sowie drei Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Letztlich erhielten die jeweils zuständigen Straßenverkehrsämter vier Meldungen nach § 2(12) des Straßenverkehrsgesetz bezüglich der Eignung der Fahrzeugführer zum Führen von Kraftfahrzeugen.

